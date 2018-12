× Erweitern Foto: privat David Roth

Der aus Musicalproduktionen bekannte David Roth singt, spielt und führt als Conferencier durch die ersten Open Stage der Badhaus.Bar. Gemeinsam mit Freunden, Kollegen und den begabten Stammgästen der Badhaus.Bar startet damit die lose Veranstaltungsreihe „Davids Sterne – die Offene Bühne in der Badhaus.Bar“.

Talentierte Menschen sind eingeladen, sich auf der Bühne zu präsentieren. Egal ob singend, tanzend, als Stand-Up-Comedian oder Slam-Poetrist, Weihnachtsgedichteaufsager oder schräge Shownudel – Talente sind gefragt und wollen entdeckt werden.

Für den erste Show „Davids Sterne“ können sich interessierte Showmacher vorab per Mail melden info@badhaus-bar.de) oder am Abend bis 19:30 Uhr driekt in der badhaus.Bar melden.

Vorhang auf!

15.12., Badhaus.Bar, Häfnergasse 3, Wiesbaden, 20:30 Uhr, www.badhaus-bar.de