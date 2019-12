Das war die 32. Ballnacht der AIDS-Hilfe Wiesbaden

× Erweitern Fotos: bjö Ballnacht Wiesbaden

Die Kulisse ist pompös: Das Kurhaus ist mit Regenbogenflaggen und roten Schleifen geschmückt und die rund 2.000 Gäste festlich gekleidet – die besten Voraussetzungen für eine rauschende Ballnacht!

Und die Gäste wollten feiern: Nachdem Wiesbadens Oberbürgermeister und Ballnacht-Schirmherr Gert-Uwe Mende seine Grußworte an die Ballgesellschaft gerichtet hatte, füllte sich die Tanzfläche im Thiersch Saal in Windeseile – und das war nur einer vor insgesamt fünf Sälen mit unterschiedlichen DJs, Show-Acts und Live-Bands, wie zum Beispiel Stargast Turbo B. formerly of Snap!, der gegen Mitternacht den Thiersch Saal erneut zum Jubeln brachte.

Die Erlöse aus Kartenverkauf und der Tombola (Hauptpreis: ein Fluggutschein von Air France für zwei Personen nach Quito in Ecuador) gingen komplett an die AIDS-Hilfe Wiesbaden – die finale Summe stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

