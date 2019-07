Das CSD-Open-Air-Kino

× Erweitern Foto: Blair Prentace, Florianfilm Open-Air-Kino New York „Fünf Tage in New York – Gay Pride am Hudson“

Bevor der CSD auf der Konstablerwache richtig loslegt, laden der CSD Verein, das GAB Magazin und PRO-FUN MEDIA am Donnerstagabend, dem 18.7., zum Warm-Up mit einem Open-Air Kinoabend auf der Konstablerwache.

Die Idee ist so genial wie einfach: Am Donnerstagabend vor dem CSD-Start sind auf der Konstablerwache bereits alle Gastro-Stände sowie die Hauptbühne aufgebaut – warum also den Abend nicht für ein echtes Community-CSD-Warmup nutzen? Der CSD-Verein tut’s mit einem Open-Air Kino mit freiem Eintritt!

Zwei Filme werden gezeigt:

Foto: Marco Ovando, Florianfilm Gay Pride am Hudson „Fünf Tage in New York – Gay Pride am Hudson“

Passend zum „50 Jahre Stonewall“-Jubiläum macht den Start die 50-minütige Dokumentation „Fünf Tage in New York – Gay Pride am Hudson“: Die Filmemacher Oliver Bätz und André Schäfer reisen nach New York an die historischen Stätten ins Greenwich Village, die Christopher Street und dort in die Bar „Stonewall Inn“, wo in der Nacht vom 27. auf den 28.6.1969 die legendären Aufstände gegen willkürliche Polizeigewalt begannen und fünf Tage lang tobten. Die preisgekrönte Doku lässt nicht nur die damaligen Ereignisse Revue passieren, sondern zeigt auch, wie sich die New Yorker Community und das Gay-Village in Laufe der Zeit verändert haben – und was vom Mythos Stonewall übrig bleibt.

Christian Setzepfandt, Stadtführer und Vorstandsmitglied der AIDS-Hilfe Frankfurt, startet den Abend mit einem Vortrag über die Geschichte der Frankfurter Emanzipationsbewegung – von Homolulu bis heute.

× Erweitern Foto: Pro-Fun Media Mario Mario

Der zweite Teil des Open-Air-Kinoabends beschäftigt sich mit dem Tabuthema Outing im Profisport: Im Spielfilm „Mario“ des Schweizer Regisseurs Marcel Gisler ist Titelheld Mario zum ersten Mal verliebt – in Leon, den neuen Stürmer seiner Fußballmannschaft. Beide lassen sich auf ihre Gefühle ein und schnell kocht die Gerüchteküche; denn beide sind aufstrebende Nachwuchsspieler mit Aussicht auf eine Profikarriere. Doch dürfen sie Schwulsein und Profi-Fußballkarriere zusammenbringen? Mario muss sich entscheiden ...

Durch den Abend führen Joachim Letschert vom CSD-Verein und Markus Pritzlaff vom GAB Magazin. Für Sitzplätze auf der Konstablerwache ist gesorgt – oder einfach Decken mitbringen!

18.7., CSD Open-Air-Kino mit „Fünf Tage in New York – Gay Pride am Hudson“ (USA/D 2014) und „Mario“ (CH 2018), Konstablerwache, 20 Uhr, www.csd-frankfurt.de