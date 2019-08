Daniel ist das GAB-Covermodel 2019

× Erweitern Foto: GAB Magazin GAB-Covermodel Daniel

Die Stimmen sind gezählt und das GAB Covermodel 2019 ermittelt: Daniel Käfer aus Frankfurt wird der neue GAB-Coverstar! Lest unser Interview mit ihm!

Daniel wird für eine der kommenden Ausgaben vom Frankfurter Fotograf Hans Keller professionell in Szene gesetzt und das Cover des GAB Magazins zieren! Darüber hinaus bekommt er zwei Tickets für den Loveball 2019.

Unter den anderen Top-Platzierten verlosen wir außerdem Kinogutscheine für die Frankfurter Arthouse-Kinos und Dinnergutscheine für das Restaurant „Leib & Seele“.

Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn unseres GAB Covermodel Contest! Erzähl ein bisschen über dich!

Noch bin ich 24 Jahre alt, wohne seit etwa drei Jahren hier in Frankfurt und bin wegen des Studiums hergezogen. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften an der Goethe Uni und bin dabei, meine Bachelorthesis zu schreiben und arbeite nebenbei bei einem Herrenausstatter. Mal sehen, wie und wo es für mich danach weitergeht und was das Leben für mich bereithält!

Wo trifft man dich in Frankfurt?

Ich verbringe viel Zeit mit Freunden, im Sommer am liebsten auf Straßenfesten oder im Winter bei After Works. Wenn ich mal in Partylaune bin, trifft man mich mitten auf dem Dancefloor! Aber eigentlich bevorzuge ich Hauspartys, weil man da am besten neue Leute kennenlernt. Ich weiß gute Gespräche zu schätzen und liebe es Geburtstagskinder mit einer selbstgebackenen Torte zu überraschen. Mittlerweile hat es sich in Frankfurt herumgesprochen, dass ich Hobbybäcker bin – vielleicht war ich deshalb plötzlich auf so vielen Geburtstagen eingeladen? Sagt einfach mal „Hallo“ wenn ihr mich mal seht, ich knüpfe sehr gerne neue Kontakte!

Du hast im vergangenen Jahr schon einmal beim Covermodel-Contest teilgenommen, aber nicht gewonnen – wie bist du auf die Idee gekommen, dich zu bewerben und was hast du dieses Jahr unternommen, um den Sieg zu holen?

Ich glaube, ich habe damals in Facebook gelesen, dass es diesen Covermodel-Contest gibt, und da ich Lust darauf hatte und Chancen gerne nutze, habe ich es einfach probiert. Leider hat es beim ersten Mal nicht geklappt. In der Ausgabe, in der der Sieger verkündet wurde, habe ich gesehen, dass ich sehr viele Stimmen bekommen hatte. Das hat mich motiviert nochmal mitzumachen, und daher habe ich meine Freunde ein zweites Mal auf Social Media darum gebeten, für mich abzustimmen. Für mich hat es sich also gelohnt, am Ball zu bleiben!

Hast du Model- oder Shooting-Erfahrung?

Eine gewisse Zeit lang habe ich vor meinem Studium hobbymäßig mal gemodelt, aber nie professionell. Ich durfte tolle Erfahrungen sammeln was Laufsteg und Fotoshootings betrifft. Mein Highlight war ein Lookbook Shooting in Belgien, das ich für ein Vintage Label machen durfte. Das war super, zu einem wegen der tollen Truppe die wir waren, und zu anderem, weil man mir die Möglichkeit gab, ein Teil davon zu sein. Jetzt freue ich mich riesig auf das Covershooting und bin dankbar, dass ich endlich auch eines der Covermodels sein darf!

Daniel wird für eine der kommenden Ausgaben vom Frankfurter Fotograf Hans Keller professionell in Szene gesetzt und das Cover des GAB Magazins zieren! Darüber hinaus bekommt er zwei Tickets für den Loveball 2019. Unter den anderen Top-Platzierten verlosen wir außerdem Kinogutscheine für die Frankfurter Arthouse-Kinos, Dinnergutscheine für das Restaurant „Leib & Seele“.

Die weiteren Top-Favoriten: