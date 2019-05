DAMAGE Fetisch-Party

× Erweitern Foto: Mister B Damage

Die Premiere im Januar war erfolgreich, und somit lädt der Frankfurter Men’s Fetish-Store RAW im Kooperation mit Mister B Ende Mai zu einer weiteren Frankfurt-Ausgabe der legendären DAMAGE Party aus Amsterdam.

Neben pumpenden Beats des DJ-Trios Sascha Dreyer, Marcel Perez und Lucas Schmitt kann sich die Leder- und Fetisch-Crowd vor allem wieder auf Action in den Playrooms freuen, inklusive einer Puppy-Area und anderen Specials. Alle Fetische und Spielarten sind herzlich willkommen sind.

Tickets für die Party gibt’s im Vorverkauf im Stall (Stiftstr. 22) und natürlich im RAW-Store in Sachsenhausen (Brückenstr. 36); hier kann man sich gleich mit knackiger Sport-, Leder- oder Rubber-Wear sowie fantasievollen Fetisch-Accessoires ausstatten. Als Warm-Up zur Party lädt RAW am 18.5. zum Late-Night-Shopping mit DJ, Drinks und Spezialangeboten im Laden in der Brückenstraße 36.

18.5., Late-Night-Shopping im RAW Store, Brückenstr. 36, 11 – 24 Uhr, www.rawonline.com

25.5., DAMAGE Party, Konfuzius Franz, Mainzer Landstr. 229, Frankfurt, 22 Uhr, http://www.damageparty.com