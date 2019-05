× Erweitern Foto: Ben_Kerckx, pixabay.com, gemeinfrei CSD Wiesbaden

Unter dem Motto „#einfachWertvoll“ greift der CSD Wiesbaden sein Motto vom vergangen Jahr „#einfachFürAlle“ auf und entwickelt es weiter – wichtig ist dem Team von Warmes Wiesbaden, dass sich die Vielfalt in der Gesellschaft widerspiegelt. Somit sind auch alle eingeladen, an der Demo-Parade, dem Sommerfest und der Party teilzunehmen. Treff zur Demo-Parade ist um 14 Uhr am Warmen Damm, im Anschluss steigt ab 16 Uhr im Kulturpark auf dem Schlachthof-Gelände ein buntes Bühnenprogramm. Von dort aus kann man nahtlos bei der CSD-Party im Kulturzentrum Schlachthof weiterfeiern.

25.5., Demo-Parade ab 14 Uhr, Am Warmen Damm, Sommerfest ab 16 Uhr im Kulturpark am Schlachthof, Murnaustr. 1, Party ab 22 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof, Wiesbaden, www.facebook.com/CSDWiesbaden/

Bild: „CSD-Wiesbaden“

