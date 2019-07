CSD Stuttgart: Mut zur Freiheit!

× Erweitern Foto: IG CSD Stutgart e.V. CSD Stuttgart

50 Jahre Stonewall Riots, 40 Jahre Emanzipationsbewegung in Stuttgart, 18 Jahre CSD Stuttgart e.V. – 2019 feiert der CSD gleich drei Jubiläen!

Unter dem Motto „Mut zur Freiheit“ möchte der CSD Verein in diesem Jahr betonen, wie wichtig es derzeit ist, weiterhin beherzt für gleiche Rechte zu kämpfen. „50 Jahren nach den Stonewall Riots haben lesbische, schwule, bisexuelle, trans*sexuelle, intersexuelle und queere Menschen unglaublich viel erreicht“, erklärt der Verein. 1979 schwappte die Bewegung erstmals nach Stuttgart – in Form des „Homobefreiungstags“- der schwäbischen Variante des „Gay Liberation Day“. „Mit Beharrlichkeit haben wir Etappe um Etappe genommen, bis zur vollständigen Gleichstellung schien es nur eine Frage der Zeit“, so der Verein weiter. „Doch inzwischen spüren wir Verunsicherung im eigenen Land und in zahlreichen anderen Teilen der Welt; verloren gegangen scheint die Gewissheit, dass sich die Gesellschaft ausschließlich in Richtung Offenheit, Respekt, Toleranz und Akzeptanz entwickelt. Es wirkt paradox: Je offener die Gesellschaft insgesamt wurde, desto schwieriger wird es, auszuloten, wo die Freiheiten des einen beginnen und die des anderen enden – oder wo Gemeinsamkeiten liegen“. Daher gilt es, die Kraft und Zuversicht aus dem Mut der vorangegangenen Generationen zu nutzen und den eigenen „Mut zur Freiheit“ zu erneuern und erneut anzufachen.

Die Polit-Parade des CSD Stuttgart startet am 27.7. um 15:30 Uhr an der Böblinger Straße und endet mit einer Kundgebung um 18:30 Uhr am Schlossplatz. Wie jedes Jahr werden von einer Jury drei Formationen aus allen Polit-Parade-Teilnehmenden prämiert, die bei der Umsetzung des CSD-Mottos besonders herausragende Leistungen erbracht haben. Im Anschluss startet am Markt- und Schillerplatz das traditionelle, zweitägige CSD-Straßenfest „Hocketse“.

27.7., CSD Demo-Parade ab Böblinger Straße, Stuttgart, 15:30 Uhr

27. und 28.7., CSD Hocketse, Markt- und Schillerplatz, Stuttgart, 27.7. ab 19 Uhr, 28.7. ab 13 Uhr, www.csd-stuttgart.de