CSD Stuttgart: Mut zur Freiheit

Foto: IG CSD Stuttgart e.V. CSD Stuttgart

Im Rahmen des Neujahrsempfangs des CSD Stuttgart e.V. im SpardaWelt Eventcenter am 9.2. wurde das Motto des diesjährigen CSD verkündet: „Mut zur Freiheit“ lautet der Leitsatz für das CSD-Wochenende vom 27. bis 28.7. in der Stuttgarter Innenstadt. Das Motto bezieht sich dabei auf verschiedene Jubiläen der Queer-Bewegung, die in diesem Jahr gefeiert werden: Die „Stonewall-Inn“ Revolte in New York fand vor 50 Jahren statt, vor 40 Jahren gab es mit dem „Homobefreiungstag“ die erste, CSD-ähnliche Veranstaltung in Stuttgart, und der CSD Stuttgart e.V. feiert in diesem Jahr immerhin auch sein 18-jähriges Bestehen.

„Die 2019 anstehenden Jahrestage der LSBT*TIQ-Bewegung bieten die hervorragende Gelegenheit, den eigenen Mut zur Freiheit zu überprüfen, ihn auf Respekt, Aktualität und Wertschätzung abzuklopfen“, heißt es in der Erklärung des Vereins zum CSD-Motto 2019. „Dabei gilt es, Schlüsse aus der Vergangenheit zu ziehen und Lehren für die Gegenwart abzuleiten“.

Neben dem CSD-Wochenende lädt der Verein außerdem am 8. und 9.6. zum CSD-Sommerfest, der CSD-Empfang steigt am 12.7. im Stuttgarter Rathaus, die CSD-Gala am 19.7. im Friedrichsbau Varieté.

27. und 28.7., CSD Polit-Parade und Hocketse Straßenfest, www.csd-stuttgart.de