CSD Stuttgart: Das Sommerfest

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. CSD-Sommerfest

Einen feinen Warm-Up zum diesjährigen Stuttgarter Pride-Spektakel gibt das CSD Sommerfest, das gut sechs Wochen vor dem großen CSD-Wochenende stattfindet. Im Festzelt auf dem Berger Festplatz im Unteren Schlossgarten wird zwei Tage lang gefeiert, geschunkelt und Community gelebt. Ein buntes Bühnenprogramm sorgt für Stimmung, mit dabei sind unter anderen die Indie-Rocker Blum, Schlager mit Mike van Hyke oder Samba von Repicando. Erstmals wird es am Sonntag einen großen Contest für Nachwuchs-Drags geben – Infos dazu gibt’s über www.csd-stuttgart.de/travestie.

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. CSD-Sommerfest

Dazu kommt die Infomeile „Markt der Möglichkeiten“, in der sich Gruppen, Initiativen und Vereine aus der Community vorstellen. Und für Speis und Trank ist natürlich auch ausreichend gesorgt! Der CSD Stuttgart sowie das Sommerfest stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Expedition WIR“ – ein Aufruf zur aktiven Mitgestaltung für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Weitere wichtige Termine im Vorfeld des diesjährigen CSD sind der CSD-Empfang am 13.7. im Rathaus sowie die glamouröse CSD-Gala am 20.7. im Friedrichsbau Varieté.

9. + 10.6., Berger Festplatz, Cannstatter Str. 46, Stuttgart, 11 Uhr,www.csd-stuttgart.de