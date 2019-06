× Erweitern Foto: nancydowd, pixabay.com, gemeinfrei Regenbogenflagge / CSD Saar

Der Dreiländer-CSD in Saarbrücken startet sein Communityfest bereits am Freitagabend mit der Kultparty „Kirmesdisco“ im queeren Bistro History. Samstags und sonntags kann man sich auf dem Fest im Szenequartier Mainzer Straße vergnügen; traditionell wird das Fest am Samstag mit einer politischen Diskussionsrunde um 17 Uhr eröffnet. Sebastian Thul thematisiert die Darstellun

Die CSD Benefiz Pride Party steigt am Samstagabend in der Garage, zu Gunsten des LSVD Saar, der den CSD organisiert. Am Sonntag heißt es dann „Unsere Alternative: Liebe!“ bei der Demo-Parade ab 15 Uhr.

7. – 9.6., CSD SaarLorLux in Saarbrücken, 7.6., Kirmesdisco, History, Obertorstraße 10, ab 21 Uhr, 8. und 9.6., Straßenfest Mainzer Straße, Demo-Parade am 9.6. ab Congresshalle, 15 Uhr, 8.6. Benefiz Pride Party in der Garage, Bleichstr. 11 – 15, 21 Uhr, www.saar.lsvd.de