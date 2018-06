Der CSD im Dreiländereck zwischen dem Saarland, Lothringen in Frankreich und Luxembourg lädt am 9. und 10.6. zum überregionalen CSD SaarLorlux-Straßenfest samt Parade in Saarbrücken. Das Straßenfest findet zwei Tage auf der Mainzer Straße (Ecke Bleichstraße bis Rosenstraße) statt und startet traditionell am Samstagabend um 18 Uhr mit einer Polit-Diskussionsrunde. Live on Stage erwarten die Besucher an den beiden Tagen Acts wie Schlagersänger Jens Wagner, die Stadion-Rocker Access Icarus oder das Frauen-Folk-Pop-Duo Antenne Lila. Am Samstagabend steigt außerdem die CSD Benefiz Pride Party zugunsten des ehrenamtlichen Engagements des LSVD Saar. Höhepunkt das Wochenendes wird am Sonntag die große Parade unter dem Motto „Liebe schlägt Hass“; sie startet um 15 Uhr vom Saarländischen Landtag aus – für die Parade wurde extra die Demo-Bannmeile des Landtags aufgehoben! 40.000 Besucher werden erwartet!

