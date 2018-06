× Erweitern Foto: Susi Knoll CSDRN_KatarinaBarley

Mit der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Katarina Barley hat der 10. CSD Rhein-Neckar eine prominente Schirmfrau. In ihrem Grußwort betont sie die Wichtigkeit des politischen Kampfs für die Menschenwürde und die Menschenrechte. „Mehr Liebe wagen“ lautet das Motto des diesjährigen CSD Rhein-Neckar, ein Appell an das Mitgefühl und den Zusammenhalt. Die CSD-Demo und das Straßenfest im Ehrenhof des Schloss Mannheim steigen am 11.8., bereits einen Tag zuvor gibt es den Dyke-March am 10.8. durch die Heidelberger Innenstadt.

www.csdm.de