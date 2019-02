CSD Rhein-Neckar: Zusammenhalt wirkt!

× Erweitern Foto: bjö CSD Rhein-Neckar

Wie viele der CSDs in diesem Jahr nimmt auch der CSD Rhein-Neckar den 50. Jahrestag der Stonewall Unruhen als Basis seines Mottos 2019. Beim traditionellen Neujahrsempfang des CSD Rhein-Neckar, zu dem der Verein in diesem Jahr am 1. Februar ins Stadtmuseum Ludwigshafen geladen hatte, wurde das ermutigende Motto „Zusammenhalt wirkt!“ verkündet.

„Nach wie vor ist es wichtig, daran zu erinnern, dass unsere heutigen Rechte nicht selbstverständlich waren und leider lange auch noch nicht sind“, heißt es in einer Erklärung des Vereins. „Nach wie vor wird eine sexuelle Orientierung als Abwertung im alltäglichen Gespräch verwendet. So lange dies gesellschaftlich akzeptiert wird, müssen wir auf die Straßen gehen und uns für unsere Rechte einsetzen. Zusammenhalten wird gerade vor dem Hintergrund, dass wir so wenige sind, unentbehrlich“.

Die Gelegenheit, zusammen beim CSD Rhein-Neckar auf die Straße zu gehen, hat man 10.8., bei der Demo und Parade durch die Quadratestadt und dem anschließenden Straßenfest im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses.

www.csdrn.de