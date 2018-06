× Erweitern Foto: CSD Mittelhessen CSD Mittelhessen

LGBTIQ*-Power gibt’s auch in der hessischen Provinz – und das nicht zu knapp: Der jährliche CSD Mittelhessen ist der gemeinschaftliche CSD für die Kreise Gießen, Marburg, Wetzlar, Lauterbach und Limburg und findet mal in Gießen und mal in Wetzlar statt. In diesem Jahr ist Wetzlar der Ort des siebten CSD Mittelhessens unter dem Motto „Facetten der Vielfalt – füreinander statt gegeneinander“; und nicht nur der Wetzlarer Oberbürgermeister Manfred Wagner freut sich als Schirmherr auf eine „bunte Kundgebung für Vielfalt und Akzeptanz“, sondern vor allem die zahlreichen Besucher, die den 23.6. zu einem der buntesten Tage Wetzlars machen werden. Folgerichtig lautet das Motto der Demo „Facetten der Vielfalt“, und die Teilnehmenden werden explizit aufgerufen, bunt, schrill und gerne auch in Fetischkleidung teilzunehmen sowie Transparente vorzubereiten. Die Demo startet um 12 Uhr am Schillerplatz, zieht durch die Stadt und endet in der Bahnhofstraße, wo das große CSD-Straßenfest steigt. Live auf der Bühne gibt’s Musik, Comedy und Drag-Shows, unter anderem mit der Band Emery Board, Pop-, Chanson- und Musical-Sänger Laszlo von Pokorny oder Drag-Diva Electra Pain, durch das Programm führt Malte Anders. Zum Abschluss gibt’s natürlich die CSD-Rainbowparty mit DJ Marquez und Electra Pain in der Event Werkstatt Wetzlar.

23.6., CSD Wetzlar, Straßenfest Bahnhofstraße ab 11 Uhr, Demo um 12 Uhr ab Schillerplatz, CSD-Party ab 20 Uhr in der Event Werkstatt Wetzlar, Dillfeld 3, Wetzlar, www.csdmittelhessen.de