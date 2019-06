× Erweitern Foto: rihaij, pixabay.com, gemeinfrei Regenbogenflagge

Der 8. CSD für Mittelhessen findet in diesem Jahr in Marburg statt. Das Motto lautet schlicht und ergreifend „Füreinander!“ und soll betonen, wie wichtig es für die Community ist, gleiche Ziele zu verfolgen, die eigene Subkultur zu wahren und weiterhin sichtbar zu bleiben. Darum findet das CSD Straßenfest auch gut sichtbar mitten in der Marburger Oberstadt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus statt; natürlich mit einem bunten Bühnenprogramm. Die Demo startet um 12 Uhr am Hauptbahnhof und stoppt auf ihrem Weg zum Rathausplatz drei Mal für Zwischenkundgebungen. Die offizielle CSD-Cheer-Queer-Party mit Pop, 80s, 90s, Electro, Jackin, Bassline, House und Techno steigt ab 20 Uhr im KfZ.

22.6., CSD Mittelhessen in Marburg, Straßenfest auf dem Marktplatz, ab 11 Uhr, Demo ab Hauptbahnhof um 12 Uhr, Cheer Queer CSD-Party im KfZ, Biegenstr. 13, ab 20 Uhr, www.csdmittelhessen.de