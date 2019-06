× Erweitern Foto: CSD Hanau CSD Hanau

Mit Spannung erwartet wird der erste CSD in Hanau, der am 29.6. unter dem Motto „Mir schwant Buntes!“ steigt! In einem 12 Punkte umfassenden Forderungsplan werden die Ziele des CSD Hanau detailliert dargeboten: gleiche Rechte für alle homo-, trans*- und intersexuellen Menschen.

Als Ort zum Feiern hat der Verein eine hübsche Location gefunden: Der Park um das Olof-Palme-Haus im Westen der Stadt in der Nähe des Mains bietet viel Platz für Community-Stände und für ein Bühnenprogramm, das unter anderem mit Showacts wie Jessica Walker, Tante Gladice, Bäppi, dem Musical-Sänger Moritz Bierbaum, der Sängerin Sabho und DJ Dirk Vox bestritten wird. Dazu gibt es verschiedene Themen- und Talk-Runden. Harry Bauer und Valentina Versayce führen durch das Programm.

Die Demo startet um 12 Uhr im Hof von Schloss Philippsruhe und schlängelt sich auf ihrem Rundkurs durch die Innenstadt vorbei am Festplatz und an historischen Punkten der Stadt, um schließlich wieder am Festplatz Olof-Palme-Haus zu enden.

Natürlich gibt es auch eine Abschlussparty, die im Library, dem neuen Kulturzentrum in der ehemaligen Stadtbücherei auf dem Schlossplatz, stattfindet; DJ des Abends ist Dommy Dean.

Der CSD wird im Vorfeld von den „Pride Weeks“ begleitet, einem umfangreichen Kulturprogramm mit Shows von Bäppi (18.6. im Olof Palme Haus), Tante Gladice und ihren Gästen (21.6. im Nachbarschaftshaus Lamboy Tümpelgarten) und der Opening-Gala am 25.6. im roten Saal des Schloss Philippsruhe mit vielen Gästen und Jo van Nelsen, der den musikalischen Rahmen bietet.

29.6., CSD Hanau, Park am Olof-Palme-Haus, Pfarrer-Hufnagel-Str. 2, Hanau, Fest ab 12 Uhr, Demo ab Hof Schloss Philippsruhe, Philippsruher Allee 45, Hanau, Start: 12 Uhr, Party im Library, Schlossplatz 1, Hanau, 22 Uhr, www.csd-hanau.de