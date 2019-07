CSD Frankfurt – Die Demo

Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*-, inter und queere Menschen feiern das, was an Gleichberechtigung erreicht wurde, und fordern das, was noch immer fehlt.

Das Stonewall-Jubiläum soll in diesem Jahr auch die Demo durch die Frankfurter Innenstadt prägen – mit besonders viel Communityfeeling:

Traditionell wird zum Demo-Start vom Römer-Balkon aus die Regenbogenflagge gehisst.

× Erweitern Illustration: CSD Frankfurt e.V. CSD FFM Demo Route

Die Pride-Demos Anfang der 1970er unterstrichen die Geschlossenheit der Teilnehmenden durch gegenseitiges Unterhaken – eine Idee für die CSD-Demo 2019! Die leicht veränderte Demo-Route führt in diesem Jahr wieder am Mahnmal Homosexuellenverfolgung am Klaus-Mann-Platz vorbei sowie über den Regenbogenkreisel im Bermudadreieck durch die Alte Gasse.

Radio Sub, das queere Stadtradio, überträgt die Demo live auf Radio X.

Sa, 20.7., Start um 12 Uhr ab Römerberg, Ankunft Konstablerwache gegen 14:15 Uhr, www.csd-frankfurt.de