Die Community-Stadtbahn wirbt für Vielfalt

Auf Initiative von Britta Helfrich vom Team des CSD Frankfurt e.V. bekommt Frankfurt ab Juni zwei bunte Community Stadtbahn-Waggons, die zunächst für drei Jahre auf dem Schienennetz der Frankfurter U-Bahnlinien eingesetzt werden. Die „Bahn der Vielfalt“ wird knallpink mit Regenbögen über den Eingangstüren. Das dynamische Design der Agentur studiodrei ziert außerdem den CSD-Regenbogenbembel; dazu kommen die vier Slogans „Gemeinsam für Vielfalt“, „Liebe kennt kein Geschlecht“, „My Body, My Identity, My Life“ und „Lieb doch wen du willst“. Gut eineinhalb Jahre haben die Vorbereitungen gedauert, um das Projekt des CSD Vereins zusammen mit dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten AMKA, der VGF, und Thomas Erhardt, Referent im Verkehrsdezernat der Stadt Frankfurt, auf die Schiene zu bringen. Ab dem 24.6. sind die Waggons in Frankfurt unterwegs. Ein Hingucker!

