CityBeach-Beachvolleyball

Warmer Sand, Liegestühle und Strandkörbe, Sonnenschirme, Palmen und ein Swimmingpool: Der City Beach Frankfurt ist wahrhaftig eine Oase im Großstadtgetümmel und schafft gerade im Sommer echtes Urlaubsfeeling mitten in Frankfurt! Auf dem Dach des Parkhaus Konstablerwache mit 360 Grad Skylineblick eröffnete der City Beach im Mai seine Saison 2018: Wochentags ab 12 Uhr, am Wochenende bereits ab 11 Uhr, kann man sich hier schon vor der Mittagspause locker machen.

CityBeach-BeachSkater

Neben einer umfangreichen Getränkekarte mit Kaffee, hausgemachten Eistees und Apfelwein bis hin zu Champagner und Cocktails reicht das Angebot der Roof-Bar, dazu werden Burger (natürlich auch vegetarisch und vegan) und andere Snacks wie Würstchen, Süßkartoffel-Pommes, Salate, Tapas, frische Joghurts und Eis serviert – ideal als Mittagstisch oder für den kleinen Hunger am späten Nachmittag. Denn dann wird der City Beach zum After-Work-Treff und lockerem Hang-Out bis in die Abendstunden. Um das Wohlfühl-Angebot abzurunden werden auch Sportkurse wie Yoga oder verschiedene Fitnessarten angeboten – herrlich!

City Beach auf dem Parkhaus Konstablerwache, Carl-Theodor-Reiffenstein Platz 5, Frankfurt, Öffnungszeiten nur bei schönem Wetter: Mo bis Do 12 – 23 Uhr, Fr 12 – 24 Uhr, Sa 11 – 24 Uhr, So 11 – 22 Uhr, Mo bis Fr bis 17 Uhr und So ganztägig freier Eintritt, ansonsten 4 Euro,www.citybeach-frankfurt.de