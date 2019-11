× Erweitern Foto: bjö Charity After Lounge

Foto: Jürgen Thomas Photography Thunderpussy

Die After Work Lounge der GrandSeven Bar findet an jedem ersten Mittwoch des Monats statt. Die letzte After Work Lounge für 2019 steht ganz im Zeichen des Welt-AIDS-Tags: Zur Charity After Work Lounge fließt von jedem verkauften After Work Cocktail ein Euro als Spende an die AIDS-Hilfe Frankfurt.

DJane Miss Thunderpussy sorgt für den passenden Soundtrack in der Bar, Snack-Specials werden serviert, es gibt ein 2 for 1 Drinks-Special und der Eintritt ist natürlich frei.

Dresscode beachten – aber das fällt in diesem Fall nicht schwer: „Wear a smile“ heißt es da ganz einfach!

4.12., GrandSeven Bar im The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, 17 – 23 Uhr, www.grandseven.de