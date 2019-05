Café Kußmann ist nun BAR2

× Erweitern Foto: Bar2 Bar2

Bereits im Februar 2018 wechselte das bekannte Café Kußmann seinen Besitzer; seitdem ist Heiko Deutscher der neue Chef, unterstützt von Mannheims Partymacher Marc Geldon. Nach einer aufwändigen Renovierung und neuer Dekoration heißt das ehemalige Kußmann seit Anfang 2019 BAR2.

Stolz ist das Team auf die neue Außenterrasse und den neuen Look der Bar. „Gute, qualitativ hochwertige Drinks und hier eine gute Zeit zu verbringen – das ist mein Anspruch“, betont Heiko. Zusätzlich gibt’s regelmäßige Events wie Fußball-Live-Übertragungen, Karaoke- und DJ-Abende, aber auch politische Veranstaltungen wie kürzlich das „Date mit den queeren Gemeinderatsmitgliedern“.

× Erweitern Foto: Bar2 Bar2 Chef Heiko mit Barkeeper Benni

Die Bar2 kann auch für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstagsfeste oder Firmenfeiern gemietet werden. „Das stieß bei einigen Stammgästen auf Unverständnis, aber wir mussten uns weiterentwickeln“, erklärt Heiko. „Und die geschlossenen Veranstaltungen werden rechtzeitig bekannt gegeben. Letztendlich sichern wir damit auch den Erhalt einer wichtigen Szene-Institution in Mannheim, als open-minded bar for open minded people“. Auch der ehemalige Chef Florian Kußmann, der die Location 2001 als eine der ersten rundum verglasten Bars eröffnete, ist nach wie vor Stammgast in der BAR2.

Ab dem 1.7. wird die BAR2 außerdem zur Nichtraucher-Location – eine Reaktion auf den Wunsch vieler Gäste.

BAR2, T6 19, Mannheim, Mo bis Do 17 – 0, Fr 17 – 3, Sa 18 – 3, So 14 – 23, www.facebook.com/bar2mannheim/