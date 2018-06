× Erweitern Foto: Free-Photos, pixabay.com, gemeinfrei CafeKarussell

Das Café Karussell, Frankfurts offener Treff für schwule Männer ab 60 Jahren, widmet sich im Juli einem ernsten Thema: Unter der Fragestellung „Am Ende des Lebens: fremd- oder selbstbestimmt?“ gibt es zwei interessante Vorträge. Am 3.7. stehen Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten im Mittelpunkt der Diskussion; in Anbetracht der Tatsache, dass der BGH 90 Prozent der Patientenverfügungen wegen zu ungenauer Formulierungen für ungültig erklärt hat, besteht hier offensichtlich großer Informations-Nachholbedarf. Der zweite Café Karussell-Termin findet ausnahmsweise nicht wie üblich am 3. Dienstag des Monats statt, sondern am 24.7.. Unter dem Titel „Roboter und Assistenzsysteme in der Altenpflege“ wirft Fréderic Lauscher vom Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe einen Blick in die technische Zukunft. Im Anschluss an die Vorträge gibt es wie immer Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.

3. und 24.7., Café Karussell im Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 – 18 Uhr, www.switchboard-ffm.de/content/café-karussell