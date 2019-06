Binding Limited und Tickets für den Schwejk-CSD-Truck

× Erweitern Foto: Binding-Brauerei Binding Roemer Pils

Schick ist die limitierte Edition der Binding Römer Pils Dose in Wasserhäuschen-Optik. Zum CSD verlosen wir in Kooperation mit Bindung und dem Schwejk nicht nur die schicken Dosen, sondern auch Tickets für den CSD-Truck vom Schwejk.

Sie ist für viele bereits ein Sammelobjekt: die limitierte Binding Römer Pils Dose in Wasserhäuschen-Optik. Entstanden ist sie beim Binding Designwettbewerb, den die Brauerei zusammen mit der Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach initiiert hat.

Fotos: Binding-Brauerei Binding Roemer Stadtansichten

Die Grafik-Design Studentin Anne Krieger hat das Wasserhäuschen-Motiv entworfen und konnte damit die Jury überzeugen: Die Kollegen aus Marketing und Kreation der Binding-Brauerei sowie Professor Klaus Hesse, der den Wettbewerb an der Hochschule leitete, und über 40.000 Binding Fans, die an der Facebook-Abstimmung teilnahmen, waren sich einig.

Seit Anfang Mai ist die limitierte Design-Dose nun im Handel erhältlich – solange der Vorrat reicht. Und für Nachschub ist schon gesorgt: Claudia Geisler aus der Binding Marketingabteilung zeigte sich so begeistert von der Zahl an ausgezeichneten Entwürfen, dass im Herbst auch das zweitplatzierte Motiv, die Frankfurter Stadtansichten von Anna Evers, in Form einer Geschenkdose als Kastenzugabe erscheint. Wer also ab Mitte September einen Kasten des Frankfurter Originals kauft, bekommt eine Binding Geschenkdose gratis dazu – solange der Vorrat reicht!

www.binding.de

CSD-Aktion: Fahr’ mit auf dem Schwejk-Truck

Wir verlosen zum CSD in Kooperation mit der Binding-Brauerei zwei Tickets für den CSD-Wagen vom Schwejk, der am 20. Juli an der CSD-Demo teilnimmt, sowie drei Trays à 24 Dosen der limitierten Wasserhäuschen Edition von Binding Römer Pils.

Die Verlosung findet ihr hier