Basar der Vielfalt – die Kulturbühne

Auf dem Basar der Vielfalt, der Infostraße des CSD auf der Großen Friedberger Straße, finden sich nicht nur die Stände der queeren Gruppen, Vereine und Initiativen; die Kulturbühne bietet außerdem ein alternatives Showprogramm, das mehr auf Kleinkunst zielt, aber auch Raum für Diskussionsrunden zu verschiedenen LGBTIQ*-Themen bietet.

Die Höhepunkte hier werden die Karaoke mit Denis am Freitag, Show und Moderation von und mit Tante Gladice mit ihrem Motto „Küsschen Küsschen, hoch die Tassen“ am Samstag sowie der Poetry-Slam, moderiert von Benedict Hegemann, ebenfalls am Samstag. Der Sonntagnachmittag wird vom Team Radio Sub mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm gestaltet.

Denis Karaoke mit Dennis
Tante Gladice Tante Gladice
Benedict Hegemann Poetry Slam mit Benedict Hegemann

Updates zum Programm der CSD-Kulturbühne gibt’s über www.csd-frankfurt.de