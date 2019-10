Ballnacht AIDS-Hilfe Wiesbaden

× Erweitern Foto: 7days-music.com TurboB

Am 7.12. erstrahlt das Kurhaus Wiesbaden wieder im Zeichen der roten Schleife: Die AIDS-Hilfe Wiesbaden lädt zur jährlichen Ballnacht, der Benefizgala, die schon längst zum gesellschaftlichen Kultur- und Partyereignis avanciert ist.

2.000 Gäste, die unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende ausgelassen in insgesamt acht Sälen des Kurhauses feiern und gemeinsam ein Zeichen für Solidarität für Menschen mit HIV und Aids setzen – dafür steht die Ballnacht Wiesbaden.

Eine Reihe namhafter Künstlerinnen und Künstler präsentiert auf vier Bühnen ein packendes und abwechslungsreiches Showprogramm.

Der Stargast in diesem Jahr ist Turbo B. formerly of Snap!, dessen Rap-Künste Hits wie „The Power“ zu Evergreens machten. Er tritt zu später Stunde im Thiersch Saal auf.

Als weitere Entertainer sind die City Live Band dabei, mit aktueller und internationaler Rock-, Pop-, Blues-, Funk- und Soul-Musik, die Band „Funky Freds“ bringt Disco-Fever ins Kurhaus, Regatta de Blanc hat sich den Hits der Gruppe „The Police“ verschrieben, Andreas Mündrich bringt Lounge-, Tanz-, Bar- und Unterhaltungsmusik der 50er bis 70er Jahre, Vanessa P. strahlende Travestie und die Tanzschule Weber präsentiert beeindruckende Tanz-Performances. Dazu gibt’s Karaoke und zu späterer Stunde eine Disco von und mit Baxtor-Blue-Eye im Zais-Saal.

Ein Höhepunkt ist außerdem die große Ballnacht-Tombola, die mit hunderten von Preisen belohnt und als Hauptgewinn einen Fluggutschein von Air France für zwei Personen nach Quito in Ecuador verlost. Der Clou: auch Gewinnlose, die bereits gewonnen haben, bekommen für die Auslosung des Hauptpreises eine zweite Gewinnchance!

Der Erlös aus dem Kartenverkauf und der Tombola kommen ausschließlich der Arbeit der AIDS-Hilfe Wiesbaden zu Gute.

7.12., Kurhaus, Kurhausplatz 1, Wiesbaden, 20:15 Uhr (Einlass 19:30 Uhr), Tickets im VVK (empfohlen) über die Tourist-Information am Marktplatz Wiesbaden sowie in der Galeria Kaufhof, Kirchgasse 28, Wiesbaden.

www.ballnacht-im-kurhaus.de

