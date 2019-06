Die „Bahn der Vielfalt“ fährt durch Frankfurt

× Erweitern Foto: bjö Bahn der Vielfalt

Am 24.6. wurde sie von Integrationsdezernentin Sylvia Weber, dem CSD Verein und der VGF eingeweiht: Die regenbogenbunte „Bahn der Vielfalt“, die ab sofort auf im Frankfurter U-Bahn-Netz eingesetzt wird.

Die „Bahn der Vielfalt“ entstand auf Initiative von Britta Helfrich vom Team des CSD Frankfurt e.V. und wurde gemeinsam vom Dezernat für Integration und Bildung, dem CSD Verein sowie der Verkehrsgesellschaft Frankfurt VGF auf’s Gleis gebracht.

Knallpink ist die Bahn der Vielfalt, mit Regenbögen über den Eingangstüren und dem CSD-Bembel auf Höhe der FahrerInnen-Kabinen. Das dynamische Design der Agentur studiodrei zieren außerdem vier Slogans: „Gemeinsam für Vielfalt“, „Liebe kennt kein Geschlecht“, „My Body, My Identity, My Life“ und „Lieb doch wen du willst“.

Integrationsdezernentin Sylvia Weber betone bei der Einweihung: „Unsere Stadt ist reich an gesellschaftlicher Vielfalt und reich an Menschen, die engagiert für ein gutes Zusammenleben einstehen. Die LSBTIQ*-Community ist gerade in Frankfurt sehr aktiv und stärkt mit zahlreichen Projekten, darunter auch dem CSD als größter und sichtbarster Veranstaltung, den Zusammenhalt in unserer Stadt. Diese tolle U-Bahn ist ein Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit der Stadt Frankfurt für dieses wichtige Engagement. Ich bin froh und stolz, dass mein Dezernat die Folierung der ‚Bahn der Vielfalt‘ finanziert. Ich danke stellvertretend für den CSD Frankfurt Verein der Initiatorin des Projekts Britta Helfrich. Der VGF danke ich für die Bereitschaft, diese erfolgreiche Kooperation einzugehen.“

VGF-Geschäftsführer Thomas Wissgott freut sich ebenso: „Getreu unserem Unternehmensleitbild ‚Alle fahren mit‘, steht die VGF mit voller Überzeugung für Vielfalt, Offenheit und Toleranz. Diese Werte leben wir im Unternehmen und in unseren täglichen Herausforderungen. Daher unterstützen wir hier sehr gerne und freuen uns auf diese Kooperation.“

Foto: Sabine Antonius, Stadt Frankfurt am Main Bahn der Vielfalt Foto: bjö Bahn der Vielfalt Foto: bjö Bahn der Vielfalt

Neben den seit vergangenem Jahr zum CSD fest installierten Homo-Ampelpärchen an der Konstablerwache ist die „Bahn der Vielfalt“ ein weiteres homofreundliches Symbol in Frankfurt. „Durch die ‚Bahn der Vielfalt‘ wird die Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen, Trans* -und Intermenschen in der Öffentlichkeit erhöht und es werden Menschen für Diversität sensibilisiert. Das passt nicht nur zu Frankfurt, einer Stadt, die für ihre Vielfalt in allen Bereichen bekannt ist. Vielmehr wird die Botschaft durch die Millionen Fahrgäste aus Frankfurt, dem Umland und der ganzen Welt weit über die Grenzen Frankfurts hinaus transportiert. Dies ist ein wichtiges Zeichen zum 50. Jahrestag der Aufstände in der Christopher Street in New York“, ergänzten Britta Helfrich und CSD-Sprecher Joachim Letschert.

Im Anschluss an die feierliche Einweihung ging die „Bahn der Vielfalt“ mit der Einweihungsgesellschaft auf Jungfernfahrt und wurde von der Integrationsdezernentin Sylvia Weber persönlich gefahren – natürlich unter dem wachsamen Auge und der Hilfe eines VGF-Mitarbeiters. Projektinitiatorin Britta Helfrich und Tante Gladice, die in zivil als Gast an der Einweihung teilnahm, steuerten die Bahn sicher durch die U-Bahntunnel zurück ins Depot.

Die „Bahn der Vielfalt“ wird ab sofort auf dem Schienennetz der Frankfurter U-Bahnlinien eingesetzt – ein echter Hingucker.

www.csd-frankfurt.de