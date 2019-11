Bärenstark

× Erweitern Foto: AIDS-Hilfe Frankfurt Soli-Bär 2019

Sie sind klein, kuschelig und seit Jahren begehrtes Sammelobjekt: Die Soli-Teddybären der AIDS-Hilfe Frankfurt. Der Soli-Bär 2019 hat ein hellbraunes, leicht struppiges Fell und trägt neben der obligatorischen roten Schleife am Hals einen kleinen schokobraunen Rucksack und außerdem das ko-ce-Zeichen für umweltfreundliche und faire Herstellung ohne Kinderarbeit.

Jedes Jahr zum Welt-AIDS-Tag gibt es ein neu gestaltetes Bärchen, das für Solidarität mit von HIV- und AIDS-Betroffenen wirbt. Ihren Ursprung haben die Teddys in San Francisco: In den 1980ern wurden sie auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Art Agnos als Zeichen der Solidarität an HIV- und AIDS-Patienten verteilt.

Der Frankfurter Bär 2019 ist über die Website der AIDS-Hilfe Frankfurt bestellbar oder direkt an Infoständen und bei Verkaufsaktionen der AIDS-Hilfe sowie in Geschäften, die die Aktion unterstützen, erhältlich. Eine Liste der Verkaufsstellen gibt’s über die Seite der AIDS-Hilfe Frankfurt.

www.frankfurt-aidshilfe.de/baerenstark