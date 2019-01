Ausgezeichnet: Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt

× Erweitern Foto: Stadt Frankfurt BuendnisAkzeptanzVielfalt v.ln.r.: Christian „Gönni“ Landsmann, Carina Kreiling, Anne Ott, Yannic Bakhtari alias Cili Change, Phie Ott, Christian Gaa und Britta von der Recke

Das erst ganz frisch im Jahr 2018 gegründete Frankfurter „Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt“ wurde Ende November mit dem Integrationspreis der Stadt Frankfurt ausgezeichnet. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird jedes Jahr zur Anerkennung und Würdigung des Engagements von Personen oder Institutionen, die sich für die Integration und Gleichberechtigung ausländischer Bürgerinnen und Bürger und gegenseitiger Anerkennung der Kulturen stark gemacht haben.

Das „Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt“ fungiert als Netzwerk bereits bestehender Organisationen, Vereine, Stiftungen und Gruppen der Frankfurter LSBT*IQ-Community mit dem Ziel der besseren Bündelung der ansonsten einzeln agierenden Engagierten. Queeres Leben soll in Frankfurt sichtbar und alltäglich gegenwärtig werden und eindeutige Zeichen gegen Diskriminierung und für Solidarität setzen.

Ursprünglich wurde das Bündnis gegründet, um die Frankfurter Aktionen zum „Internationalen Tag gegen Homo- und Trans*-phobie IDAHOT*“, die jedes Jahr am 17.5. stattfinden, besser zu koordinieren. Spontan entschloss sich das Bündnis aber bereits am 20. Januar 2018 zu einer ersten gemeinsam organisierten „Demo der Vielfalt und Liebe“, die sich gegen eine in Frankfurt angekündigte Konferenz der rechtskonservativen „Demo für alle“ zu den „dramatischen Folgen der Ehe für alle“ richtete.

Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus

Bereits für Januar 2019 ist die nächste Aktion des Bündnisses geplant: Zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, am 27.1., veranstaltet das Bündnis zusammen mit der Regenbogencrew der AIDS-Hilfe Frankfurt einen Gedenkmarsch; Treff ist um 17 Uhr an der Hauptwache zu einem gemeinsamen Zug zum Denkmal „Frankfurter Engel“, das an die Homosexuellenverfolgung unter dem Nationalsozialismus erinnert. Der Gedenkmarsch wird von Reden begleitet.

Mehr Infos über www.vielfalt-frankfurt.de