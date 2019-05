Am 6.6. ist Grüne Soße Tag – Komm’ zum Hotspot

× Erweitern Foto: ArtQ Grüne Sosse Tag

Am 6. Juni sieht Frankfurt grün: Für den zweiten Versuch zum Rekord im Grüne Soße Essen wird die ganze Stadt auf den Beinen sein. Neben Restaurants, Apfelweinlokalen, Bistros, Cafés, Eisdielen und Firmenkantinen bieten vier Hotspots in der City die Grüne Soße in allen Variationen.

231.755 Portionen – das ist die magische Zahl, die erreicht werden muss, um den Weltrekord im Grüne Soße Essen aufzustellen.

Jeder Teller zählt – an vier Hotspots in der City gibt’s Grüne Soße To Go: Am südlichen Mainufer kann man sich mit Freunden oder Kollegen beim „Green Dinner“ an einer meterlangen Tafel die Rekordportion schmecken lassen – allerdings muss man die Plätze vorab reservieren. Spontaner geht’s am Mainufer an einem der Foodtrucks in der Picknick-Area.

Auf der Frankfurter Mainseite gibt’s Volksfeststimmung auf der Sportlermeile mit bunten Aktionen der lokalen Sportvereine – und natürlich Grüne Soße To Go!

Auf dem Roßmarkt zeigen die Essenstände der „Grüne Soße der Kulturen“-Meile wie die Kräutersoße mit internationalen Gerichten kombiniert werden kann; dem Erfindungsreichtum scheinen dabei keine Grenzen gesetzt: Von Grüne Soße Eiscreme über Kreppel mit Grüner Soße bis zu Sushi reicht das Angebot.

Zentraler Treffpunkt wird der Römer mit Essensständen und einem bunten Bühnenprogramm mit Live-Musik; dort werden gegen Abend Maja Wolff und Torsten Müller vom Orga-Team des Grüne Soße Festivals das Ergebnis verkünden: „Roy Hammer und die Pralines spielen dann ‚Eine Grüne Soße ist wie ein neues Leben’, da freue ich mich schon drauf“, meint Maja Wolff. „Das singen wir dann, wenn wir den Weltrekord geschafft haben. Oder auch nicht. Aber Roy hat mir schon versprochen, dass er mich nicht im Stich lässt, wenn das Ergebnis verkündet wird“.

Ein Hoch auf den Lokalpatriotismus – mit einer Portion Grüner Soße am 6.6. ist man ganz einfach dabei!

6.6., Grüne Soße Tag, Infos über teilnehmende Gastronomiebetriebe sowie das Angebot an den öffentlichen Hotspots über www.gruene-sosse-tag.de

Tipp: Das Switchboard lädt am 6.6. ab 19 Uhr zum Grüne-Soße-Weltrekord und kombiniert das Dinner mit der Vernissage „land.escape“ des Foto-Künstlers Rabirius.

Auch in der GrandSeven Bar im The Westin Grand Frankfurt kann man am Weltrekord teilnehmen.

Hier geht es zum Song „Mission Grie Soß 2019