Alien-Superstar: Vava Vilde

Foto: ProSieben / Boris Breuer Vave Vilde

Vava, dein Look und deine Outfits sind außergewöhnlich. Wer oder was ist Vava Vilde?

Für mich ist Vava als Drag-Charakter ein reptilienartiges Alien aus den Untiefen des Weltalls. Sie kann alles und nichts sein. Konkret bedeutet das, dass ich alles aus ihr machen kann – Vava gibt mir kreative Freiheit. Sie könnte ein Superheld sein, eine Fantasykreatur, ein Roboter, Supermodel, Monster … Da lasse ich mich einfach von allem Möglichen inspirieren, von Sci-Fi-Filmen über abstrakte Konzepte wie fließender Lava oder einfach von der Stimmung eines Songs.

Wie kam es zur Entscheidung, einen Look jenseits der gängigen Schönheitsideale zu wählen ?

Ich bin der Meinung, dass Drag für alle da ist. Es geht zwar auch darum, mit Geschlechtern zu spielen, sich zu verwandeln und individuell auszudrücken, aber dafür ist völlig irrelevant, welche körperlichen Geschlechtsmerkmale eine Person hat. Drag kann ein Gefäß sein für alle Talente, die man darin zum Ausdruck bringen möchte. Für mich ist Vava nicht einfach nur die überzogene Darstellung einer wunderschönen Frau. Ich liebe es, mit weiblichen Elementen zu spielen aber ich möchte mich mit Vava kreativ ausdrücken. Und da liebe ich wilde, ausgefallene Konzepte, Farben und Formen. Es geht für mich auch darum, die Menschen ein wenig aus ihrem Alltag in eine andere Welt zu entführen und ihnen auch einen kleinen Anstoß zu geben, dass vielleicht mehr möglich ist. Und dabei darf Vava die Leute durchaus auch ein bisschen verwirren und erschrecken.

Foto: ProSieben / Martin Ehleben Vava Vilde

Wie bist du Drag Queen geworden? Gab es Vorbilder oder Idole?

Ich habe 2011 über mein Ehrenamt im Präventionsteam der AIDS-Hilfe Stuttgart mit Drag angefangen. Dies gab mir die Möglichkeit, mich auszuprobieren und Spaß mit einer sinnvollen Tätigkeit zu verbinden. Ich lasse mich von vielen Personen inspirieren, konkrete Idole habe ich keine. Den letzten Stupser um mit Drag anzufangen, habe ich aber, denke ich, durch Lady Gaga und die amerikanischen Drag Queens Raja und Sharon Needles aus „RuPaul’s Drag Race“ bekommen. Ich fand unglaublich faszinierend, mit welcher Konsequenz und Kompromisslosigkeit sich Lady Gaga jeden Tag in immer neue Identitäten und Looks verwandelt hatte. Und Raja und Sharon hatten beide spannende Ideen und clevere, außergewöhnliche Konzepte gehabt, was mir sehr gut gefallen hat.

Welche Botschaft hat Vava Vilde an die Welt?

Ich hoffe, dass ich mit Vava die Menschen inspirieren kann, dass ich sie mit Unterhaltung für einen Moment aus ihrem grauen Alltag entführen kann und die Welt so ein wenig bereichere. Mir ist es wichtig, dass wir uns alle darin üben, freundlicher und mitfühlender mit anderen umzugehen. Dass wir die Stimme, die wir haben, dafür einsetzen, derer zu gedenken, die vor uns den Weg geebnet haben und gleichzeitig für unsere Mitmenschen und die, die uns nachfolgen, um die Welt ein bisschen besser zu machen.

