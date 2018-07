Frankfurt gar nicht spießig: Binding sucht dich als Kampagnen-Gesicht

× Erweitern Foto: blu Aktion Binding

Frankfurt kann stolz auf seinen Facettenreichtum sein – und darauf, dass seine Menschen alles andere als spießig sein müssen.

Um das zu zeigen, hat sich die Binding Brauerei eine tolle Aktion zum CSD-Wochenende einfallen lassen. Am 21. Juli, dem CSD-Samstag, wird das neue Kampagnen-Motiv am Römerberg geschossen. Mit dabei: die allseits beliebte „Linda“ aus dem Schwejk sowie die junge Drag-Mutti Frankfurts Jessica Walker – und du!

Alles was du tun musst, ist eine kurze Bewerbung per E-Mail mit einem Foto über unsere Website an uns zusenden und die Motivation für deine Bewerbung in einem kurzen Statement zu zusammenzufassen. Jede und jeder aus der LGBTI*-Community mit ihrem oder seinem ganz individuellem Look ist herzlich eingeladen teilzunehmen.

Aus allen Teilnehmenden wählt eine Jury bestehend aus einem Vertreter der Binding Brauerei, „Linda“, Jessica Walker und einem Mitglied der GAB-Redaktion die Gewinnerin oder den Gewinner aus.

Neben der Einbindung in die Kampagne, mit einem großen Plakat als Geschenk, winkt außerdem noch ein toller Gewinn: ein Jahr lang schickt dir Binding pro Monat zwei Kästen flüssiges Glück nach Hause, damit du immer etwas Gutes genießen kannst.

Also gleich mitmachen und bewerben – viel Glück!

Teilnahme ab 18 Jahre unter Angabe des Geburtsdatums, des vollständigen Namens und der Postanschrift.

Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nicht zu Werbezwecken genutzt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Teilnahmeschluss ist der 18.7.2018.

