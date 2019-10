× Erweitern Foto: P.Neuert After Work Wiesn-Spezial

Auch die After Work-Sessions in der GrandSeven Bar des The Westin Grand Frankfurt Hotels ist im Oktoberfest-Fieber und lädt am 9.10. zum Wiesn-Special mit DJane Simoné aus Mannheim. Krachlederhosen-Look macht Stimmung, freuen kann man sich außerdem auf das 2-for-1 Drink-Special sowie Snack-Leckereien.

9.10., GrandSeven im The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, 17 – 23 Uhr, www.grandseven.de