Ein Abend fürs Ehrenamt

Alle drei Monate lädt die AIDS-Hilfe Stuttgart zu ihrem „Abend fürs Ehrenamt“, zu der alle für die AIDS-Hilfe Stuttgart ehrenamtlich Arbeitenden herzlich erwartet werden. Beim gemütlichen Beisammensein mit einer Kleinigkeit zum Essen und Getränken kann man sich nicht nur über die gegenseitige Arbeit austauschen, sondern auch viele Freunde, die man vielleicht lange nicht gesehen hat, wiedertreffen.

Ein kleines Dankeschön für die helfenden Hände, ohne die die Angebote der AIDS-Hilfe im gewohnten Umfang gar nicht möglich wären. Auch wer sich für die Mitarbeit als Ehrenamtler interessiert, kann zu diesem Termin unverbindlich vorbeischauen und sich informieren – Betätigungsfelder gibt es viele: in der Telefonberatung, als Buddy in der Betreuung von Menschen mit HIV/AIDS, bei Veranstaltungen, im Café Strich-Punkt, in der Prävention oder für das Vereinsmagazin RAINBOW.

24.10., AIDS-Hilfe Stuttgart, Johannesstr. 19, Stuttgart, 19 – 21:30 Uhr, www.aidshilfe-stuttgart.de