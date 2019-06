× Erweitern Foto: Stephan Maka CSD Frankfurt Demo Demo-Start auf dem Römer

Das 50. Jubiläum der Stonewall-Riots, der Keimzelle der Homo-Emanzipation und aller heutigen CSDs, ist in diesem Jahr das Hauptthema der Saison; da kann der CSD Frankfurt nicht widerstehen und lädt unter dem Motto „50 Jahre Stonewall – Wir sind Bewegung“ am 20.7. zur jährlichen Demo durch die Innenstadt.

Am besten würde uns natürlich gefallen, wenn wir eine Demo im Stil der Pridedemos vom Anfang der 1970er Jahre hinbekämen“, so Stefan Peez, Demo-Leiter des Vereins, auf der CSD-Website: „Mit selbstgemalten Bannern und Pappschildern, angeführt von einer Riege diverser Dragqueens, die untergehakt durch die Stadt marschieren und das Thema ‚Stonewall’ repräsentieren“.

× Erweitern Foto: Stephan Maka CSD Frankfurt Lovecrew Die „Love-Crew“, das Team des CSD Frankfurt

Wer dabei sein möchte, kann sich bis 30.6. über die CSD-Website mit den Ideen zur Umsetzung des Themas melden.

Im Juni findet der inzwischen traditionelle CSD-Empfang der Stadt Frankfurt im Kaisersaal statt; am 28.6. wird Stadtrat Stefan Majer die Community-Gäste sowie verschiedene Rednerinnen und Redner begrüßen, im Anschluss gibt es ein Get-together mit kleinem Umtrunk und als krönenden Abschluss ein Meet-and-Greet in der GrandSeven Bar des The Westin Grand Frankfurt.

× Erweitern Foto: bjö CSD Frankfurt Empfang CSD-Empfang im Kaisersaal des Römer

CSD Frankfurt vom 19. bis 21.7., Anmeldungen zur Demo bis 30.6. über www.csd-frankfurt.de

28.6., CSD-Empfang im Römer, Frankfurt, 18 Uhr, im Anschluss Meet-and-Greet in der GrandSeven Bar, The Westin Grand, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt