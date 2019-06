50 Jahre Stonewall: Thementag auf YOU FM

× Erweitern knipseline, pixelio,de, gemeinfrei Out and Proud

Anlässlich des 50. Jahrestags der queeren Aufstände in der New Yorker Christopher Street präsentiert der Radiosender YOU FM am 28.6. den Thementag „Out and Proud“.

Es wird Talks mit Hessischen Hörerinnen, Hörern und Promis geben, die persönlich von ihren Erfahrungen mit dem eigenen Coming Out berichten. Wer dabei sein möchte, kann sich über die Website beteiligen.

Auch das Musikprogramm glänzt am 28.6. mit einem Mixtape voller LGBTIQ*-Künstlerinnen und Künstler und queeren Hits, die auf keiner Pride-Party fehlen sollten.

Das „Out and Proud“-Mixtape ist live von 9 bis 10 Uhr zu hören bei „Die beste Morningshow der Welt mit Susanka und ihrem Nick“ und von 17 bis 18 Uhr bei „Der schöne Nachmittag mit diesem Fischer“. Für eine komplette Woche kann das „Out and Proud“-Mixtape auch über die YOU FM-Website anhören.

28.6., Out and Proud auf YOU FM