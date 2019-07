50 Jahre Stonewall – Wir sind Bewegung!

× Erweitern Foto: bjö CSD Frankfurt (FFM)

Vom 19. bis 21.7. steigt der CSD Frankfurt – hier gibt’s alle Infos zu drei Tagen Communityfest und dem Demo am CSD-Samstag.

In der Nacht vom 27. auf den 28.6.1969 wehrte sich eine queere Community in der New Yorker Bar „Stonewall Inn“ zum ersten Mal energisch gegen polizeiliche Willkür; es folgte ein mehrere Tage dauernder Straßenkampf in der Christopher Street.

Die Aufstände schafften die Grundlage für die weltweite Queer-Bewegung, die sich bis zu den heutigen CSD- und Pride-Veranstaltungen fortgesetzt hat – als Form des Protests, denn noch immer sind LGBTIQ*-Menschen nicht gleichberechtigt und sehen sich in vielen Ländern massiven Repressalien ausgesetzt.

Auch der Frankfurter CSD feiert den Jahrestag der Stonewall Riots mit drei Tagen Communityfest auf der Konstablerwache und der angrenzenden Großen Friedberger Straße sowie der Demo am CSD-Samstag. Auf den folgenden Seiten gibt’s die Höhepunkte des Community-Wochenendes, inklusive des CSD-Partyfahrplans.

www.csd-frankfurt.de

Das CSD Programm-Booklet

× Erweitern Illustration: blu CSD FFM Booklet

Alle Infos zum CSD Frankfurt gibt’s im praktischen CSD-Programm-Booklet: Alle Infos zur Demo, dem Communityfest auf der Konstablerwache, dem Basar der Vielfalt, Events rund um den CSD und den Partys des CSD-Wochenendes auf einen Blick! Das CSD Programm-Booklet ist der Juli-Ausgabe des GAB Magazins beigeklebt und ist natürlich am CSD-Wochenende am Infostand des CSD Vereins und im GAB-Festzelt erhältlich!

Die Demo

Das Stonewall-Jubiläum soll in diesem Jahr auch die Demo durch die Frankfurter Innenstadt prägen – mit besonders viel Communityfeeling!

Sa, 20.7., Start um 12 Uhr ab Römerberg, Ankunft Konstablerwache gegen 14:15 Uhr

Mehr Infos zur Demo gibt’s hier

Das Communityfest auf der Konstablerwache

× Erweitern Foto: Stephan Maka CSD FFM Festplatz

Hier kümmern sich die Szenewirte um das Wohl der CSD-Gäste – und auf der CSD-Hauptbühne gibt’s drei Tage volles Showprogramm!

Fr, 19.7., 15 – 1 Uhr

Sa, 20.7., 12 – 1 Uhr

So, 21.7., 12 – 22 Uhr

Mehr Infos zum Künstlerprogramm gibt’s hier

Der Basar der Vielfalt in der großen Friedberger Straße

× Erweitern Foto: ahß, ahss@gmx.net CSD FFM Kulturbuehne

Die Infostraße des CSD Frankfurt mit den Ständen der LGBTIQ*-Gruppen, -Vereinen und –Initiativen. Dazu gibt’s feines Kunsthandwerk – und nicht zu vergessen die CSD-Kulturbühne.

Fr, 19.7., 15 – 21 Uhr

Sa, 20.7., 14 – 21 Uhr

So, 21.7., 12 – 20 Uhr

Mehr Infos zum Programm der Kulturbühne gibt’s hier