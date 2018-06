× Erweitern Foto: Wolfgang Kroemker LeatherOdyssey-Alex Wer wird der Nachfolger des Mr Leather Hessen 2017, Alexander?

In diesem Jahr feiert das jährliche Leather Odyssey-Wochenende des Frankfurter Leder- und Fetischclubs FLC ein rundes Jubiläum: Seit 30 Jahren treffen sich Leder- und Fetisch-Kerle aus dem gesamten Bundesgebiet sowie nationale wie internationale Fetisch-Titelträger zum gemeinsamen Feiern in Frankfurt. Seit sieben Jahren wird im Rahmen des Wochenendes auch der Mr Leather Hessen gekürt, der für ein Jahr die Leder- und Fetisch-Community Hessens auf nationalen und internationalen Events vertritt. Den Auftakt zum Wochenende bildet daher die Welcome-Party „Leather Mania“ samt Kandidatenvorstellung am Freitagabend im Lucky’s, im Anschluss ziehen alle Kerle gemeinsam zum „Fetish Pub Crawl“ durch die Frankfurter Szenekneipen. Samstag gibt’s ein erneutes Warm-Up-Treffen in Frankfurts neuestem Fetisch-Store RAW und ein anschließendes Kaffee-und-Kuchen-Date im Lucky’s. Den Höhepunkt der Leather Odyssey bildet wie immer die große Party „Fetish Desire“ am Samstagsabend im Offenbacher Fetisch-Klub „Grande Opera“. Der Klub ist für Fetisch-Liebhaber bestens ausgerüstet und bietet für jede Vorliebe den passenden Rahmen. Bevor man sich diesen Freuden widmet, wählen die Gäste des Abends im Rahmen einer kleinen Show ihren Mr Leather Hessen 2018. Das Wochenende beschließt der traditionelle Abschiedsbrunch im DEPOT 1899 sowie ein gemeinsamer Besuch des Sommerfests der AIDS-Hilfe, das am gleichen Wochenende stattfindet. Bitte beachten für die Partys im Lucky’s und der Grande Opera gilt strikter Dresscode, Infos dazu über die FLC-Website.

22. – 24.6., 30th Leather Odyssey des FLC mit Wahl des Mr Leather Hessen 2018, Infos über www.flc-frankfurt.de