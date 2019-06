25. Sommerschwüle: Der CSD in Mainz

× Erweitern Foto: Thomas Holstein Sommerschwuele Mainz

Das beste Beispiel sind die beiden Schirm-Personen des Communityevents: Simona Maier, erfolgreiche Winzerin mit Trans*-Biografie und die aktuelle Weinprinzessin des Kranichgaus, setzt sich insbesondere für die Rechte von Trans*-Menschen ein.

„Für mich ist jeder Tag ein CSD-Tag“, sagt sie in ihrem Grußwort. „Ein Outing ist hart – egal ob schwul oder lesbisch, trans* oder queer. Viele wollen sich nicht verstecken oder verstellen, ich kann es gar nicht: Die Menschen sehen meine Rest-Bartstoppeln, sie staunen über meine großen Winzerinnen-Hände und sie reagieren irritiert auf die Tiefe meiner Stimme. Und dennoch gehe ich jeden Tag da raus und stehe meine Frau. Wir haben viel erreicht, die Ehe für Alle zum Beispiel. Trotzdem bemerke ich tagtäglich vergiftete Blicke, die versuchen, meinen Schild zu durchdringen. Ich gehe täglich auf meinen eigenen CSD, um zu zeigen: Diese Blicke können mir gar nichts! Und ich habe durch mein Handeln die große Hoffnung, dass es spätere LGBTIQ-Generationen einmal leichter haben.“

Foto: rscp/Mainz 05 Sandro Schwarz Sommerschwüle Schirmherr Sandro Schwarz, Trainer des 1. FSV Mainz

Ihr männliches Pendant ist Sandro Schwarz, Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz: „Auch wenn Respekt bei uns auf viele Arten gelebt wird, dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, dass Rassismus, Sexismus und Homophobie leider noch immer in den Stadien präsent sind“, so Schwarz in seinem Grußwort. „Deshalb ist es wichtig, dass wir im Profifußball unsere öffentliche Bühne nutzen, um immer wieder laute und deutliche Zeichen zu setzen gegen Diskriminierung und für Diversität“.

Der Sommerschwüle-Samstag am 29.6. ist der Höhepunkt eines mit vielfältigen Veranstaltungen gespickten Programms, das sich durch den ganzen Juni zieht.

Das Straßenfest auf dem Gutenbergplatz mit Live-Programm, Musik und Diskussionen startet bereits um 10 Uhr mit einem Meenzer Frühschoppen mit Weck, Woscht und Woi sowie einem öffentlichen Paartanz-Event. Die Demo geht ab 14 Uhr vom Festplatz auf ihren Mainzer Rundkurs. Ab 22 Uhr kann man zu Fuß zur offiziellen CSD-Party in der Rheingoldhalle laufen; dort kümmern sich die bekannten Mainzer DJs Alex, Jaycap und DJane Kiki um den richtigen Sound.

29.6., Sommerschwüle, Gutenbergplatz, Mainz, Straßenfest 10 – 22 Uhr, Demo um 14 Uhr, Party in der Rheingoldhalle, Rheinstraße 66, ab 22 Uhr, www.sommerschwuele.de