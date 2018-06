25 Jahre Sommerschwüle Mainz

× 1 von 2 Erweitern Foto: Tina Rodler Sommerschwüle × 2 von 2 Erweitern Florian Schlögel Sommerschwüle Prev Next

Der Mainzer CSD war schon immer ein wenig anders – schon allein weil er bis heute eigentlich nicht „CSD“ heißt, sondern „Sommerschwüle“. Der Name geht zurück auf ein lesbisch-schwules Sommerfest, das 1993 erstmals außerhalb von Mainz auf dem Gelände der „Alte Ziegelei“ im Bretzenheim stattfand. Obwohl der Festplatz nicht gerade leicht erreichbar war, wurde das Fest schnell zum überregionalen Erfolg, den das Orga-Team von Schwuguntia e.V. immer wieder vor logistische Herausforderungen stellte. 2004 kam ein Wendepunkt: Die Sommerschwüle zog ins stadtnahe KuZ und parallel eröffnete das Mainzer queere Zentrum „Sichtbar“ (heute „Bar jeder Sicht“) – beides brachte in der Tat mehr Sichtbarkeit für Lesben und Schwule in der Stadt! Weitere 10 Jahre später zog die Sommerschwüle 2014 auf den Gutenbergplatz im Stadtzentrum und zum ersten Mal wurde eine Demo organisiert. Das Motto der Jubiläums-Sommerschwüle 2018 lautet „M.a.i.n.z. – mutig auf in neue Zeiten“ und soll darin bestärken, nach allen bisher erkämpften Rechten weiterhin „unbeirrt nach vorne zu schauen und weiter mutig neuen Zeiten entgegen zu treten“, so der Verein im Programmheft; die Schirmfrau und rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ergänzt: „jeder und jede ist aufgefordert, sich für eine offene, tolerante Gesellschaft einzusetzen“.

× Erweitern Florian Schlögel Sommerschwüle

Das CSD-Straßenfest auf dem Gutenbergplatz bietet 12 Stunden Showprogramm mit viel Lokalkolorit und Künstlern aus der Region. Die Besonderheit der Sommerschwüle-Demonstration: Sie besteht ausschließlich aus Fußgruppen, die sich gegen 14 Uhr am Tritonplatz aufstellen und mit Plakaten und Bannern durch die Innenstadt ziehen. Zum Abschluss gibt’s ab 22 Uhr die offizielle CSD-Party in der Rheingoldhalle mit dem Mainzer DJ-Team Alex, Jay-Cap und Kiki. Mainz bleibt eben Mainz!

30.6., 25. Sommerschwüle, Straßenfest auf dem Gutenbergplatz 10 – 22 Uhr, Demo 14 Uhr ab Tritonplatz, CSD-Party 22 Uhr, Rheingoldhalle, Rheinstr. 66, Mainz, www.sommerschwuele.de