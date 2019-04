15 Jahre Bar jeder Sicht

× Erweitern Foto: Bar jeder Sicht Das Team der Bar jeder Sicht: Mareike Hopf, Rahel Reichert, Christina Gohl, Andreas Vetter (v.l.n.n.r)

Ein Kulturzentrum mit einer städtisch geförderten Beratungsstelle für sexuelle Identität und Coming-Out, einem Treff für queere Gruppen und Vereine, einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm von politischer Diskussionsrunde und Filmvorführungen über Karaoke-Abend bis zu Live-Konzerten, dazu eine Bar und ein Bistro mit wechselnder Speisekarte, das Dienstag bis Sonntag geöffnet hat – und das alles zu 90 Prozent ehrenamtlich gestemmt: Die Mainzer Bar jeder Sicht ist aus der Community nicht mehr wegzudenken! Im Mai feiert das Zentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Intersexuelle den 15. Geburtstag. Wir haben Mareike Hopf vom Vorstands-Team zum Interview getroffen.

Herzlichen Glückwunsch zu 15 Jahren Bar jeder Sicht! Was bedeutet die Bar jeder Sicht für dich?

Zu allererst ist die Bar jeder Sicht für mich ein Ort zum Mitgestalten. Lange Zeit war ich nur Gästin, da fragt man sich manchmal „Warum wird das eigentlich so gemacht und nicht anders?“ Wenn man dann mal nachfragt merkt man schnell: Engagement ist gewünscht! Dann habe ich die typische „Sichtbar-Karriere“ gemacht: Vom Service im Barbetrieb in einzelne AGs reingeschnuppert und nun eben auch mal ein Amt in der Vorstandschaft.

Ich bin den Gründer*innen heute sehr dankbar, dass sie den Mut hatten und nach fünf Jahren Vereinsarbeit (unser Träger- und Förderverein LBSK e.V. wird dieses Jahr 20 Jahre) den wichtigen und engagierten Schritt taten und das Zentrum eröffneten und so den LSBT*I-Menschen in Mainz ein Gesicht und ein Zuhause gegeben haben. Ich denke alle, die sich in der Bar jeder Sicht engagieren oder engagiert haben, können sehr stolz darauf sein, was wir hier tagtäglich seit 15 Jahren am Laufen halten!

Was waren Meilensteine in 15 Jahren Bar jeder Sicht, und welche Ziele und Veränderungen hat ihr euch für die Zukunft gesetzt?

Das ist nicht einfach zu sagen bei soviel unterschiedlichem Programm und Aktionen die wir so hatten! Ich kann da nur einzelne Beispiele rausgreifen: Zwei Lesungen mit Ralf König sind in sehr guter Erinnerung geblieben, da war es proppenvoll und super Stimmung. Ein Gesprächsabend mit Balian Buschbaum, bei dem intensiv und kontrovers diskutiert wurde. Oder zum Beispiel die Afrika-Woche gemeinsam mit Aktion Tagwerk, bei der auf die Situation von LSBT*I in afrikanischen Ländern aufmerksam gemacht wurde und wo wir dann im Rahmenprogramm eine Woche lang afrikanische Gerichte, Filme und Musik geboten haben. Im Zuge der aktuellen Debatten um lesbische Sichtbarkeit war unter anderem Stephanie Kuhnen bei uns, und in der Folge haben wir als bunte Gruppe von Frauen* als „Dykes on Bykes“ an der Mainzer CSD-Demo teilgenommen - allerdings mit Fahrrädern. Und die Spontanparty – als für die Ehe für Alle abgestimmt wurde – war natürlich auch ein sehr emotionales Highlight!

In Zeiten wo Anerkennung und Respekt für LSBT*I-Menschen vermehrt in Frage gestellt werden, ist die Arbeit des Kultur- und Kommunikationszentrums weiterhin ein sehr wichtiger Part im Kampf gegen menschenverachtende Rhetorik und Politik.

× Erweitern Foto: Bar jeder Sicht Team Bar jeder Sicht Das Team der Bar jeder Sicht: Andreas Vetter und Mareike Hopf (hinten, v.l.n.r.), Christina Gohl und Rahel Reichert (vorne v.l.n.r.)

Das heißt unser Ziel ist zunächst einmal Beständigkeit, dass wir unseren Ort der Vielfalt und unsere Angebote wie die Beratung und die vielfältigen kulturellen Veranstaltungen erhalten können. Dazu gehört natürlich eine gesicherte Finanzierung. Wenn wir heute am Geburtstag mal träumen dürfen, dann wäre das eine ausreichende institutionelle Förderung, die unseren Zentrenbetrieb langfristig auf sichere Beine stellt und unsere vielen engagierten Ehrenamtlichen etwas entlastet.

Und 1.000 Vereinsangehörige – das ist auch eine Vision! - Das würde uns gehörig den Rücken stärken – rein statistisch müsste das in einer Stadt wie Mainz eigentlich möglich sein! Dass der Verein als Herzstück die Bar erhält, ist leider vielen noch nicht bewusst genug.

Welchen Stellenwert hat die Bar jeder Sicht in der Mainzer Stadtgesellschaft? Bekommt ihr Feedback von den Gästen für eure Arbeit?

Der Ort und das umfangreiche Angebot welches wir im Bereich LSBT*I abbilden, ist für Mainz und auch für das Umland einzigartig. Das beste Feedback ist, wenn die Gäste wiederkommen, die Veranstaltungen besucht und das Beratungsangebot genutzt wird. Wir merken, dass die Bedürfnisse und Forderungen der LSBT*I-Community, die sich in den Diskussionen, Lesungen und Filmen oder auch in den Gruppentreffen und Stammtischen bei uns abbilden, aktueller sind denn je. Es besteht Relevanz unsere Themen weiterhin sichtbar zu machen und auch dafür zu kämpfen, dass das bereits erreichte Maß an Anerkennung und Gleichberechtigung nicht wieder in Frage gestellt wird.

Wie viele Leute sind amtlich und ehrenamtlich für die Bar jeder Sicht tätig, damit das umfangreiche Programm samt Barbetrieb gestemmt werden kann?

Wir können nur gerade so eine Person hauptamtlich finanzieren. Für einzelne Tätigkeiten gibt es außerdem Aufwandsentschädigungen. Für unsere zahlreichen Aktivitäten, die sich von der Beratungsarbeit über den gastronomischen Service zu den AGs, die das tolle Programm auf die Beine stellen, erstrecken, sind wir auf ein großes Team an ehrenamtlichen Helfer*innen angewiesen. Da gibt es natürlich einiges an Fluktuation und viele Hilfe ist auch nur punktuell oder projektbezogen aber mit in etwa 50 Helfer*innen ist die Zahl zum Glück relativ konstant.

Stimmt mein Gefühl, dass die junge LGBTIQ*-Generation wieder viel bewusster mit dem Begriff „Community“ umgeht? Zeichnet sich das in der Bar jeder Sicht ab?

Generell bildet unser ehrenamtliches Team wie auch unsere Gäste eine große Spanne an Generationen ab. Aber ja, mein Eindruck ist auch, dass die Jüngeren in der Community wieder politischer sind und sich engagieren. Unsere Jugendgruppen sind super besucht, mittlerweile gibt es wöchentliche Treffen. Das macht mir Hoffnung und ich freue mich, dass Leute heranwachsen, die erneut kritisch hinterfragen warum viele Dinge, die längst selbstverständlich sein sollten, nach Jahrzehnten immer noch diskutiert werden bzw. schon wieder in Frage gestellt werden.

Auf was können wir uns zum 15. Geburtstagsfest freuen?

Neben dem eher offiziellen Geburtstagsteil mit vielen Reden und Grußworten und natürlich Sekt und Torte am 22. Mai feiern wir unseren Geburtstag nochmal etwas größer am 10. August auf unserem Straßenfest. Da sind wir dann sichtbar draußen an der Sonne und gibt es Livemusik und noch einige andere Überraschungen.

22.5., 15 Jahre Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, www.sichtbar-mainz.de