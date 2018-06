10 Jahre Ladies Takeover Friday

× Erweitern Foto: privat LToF-Franca

Einmal monatlich freitags gehen die L-ToF-Ladies gemeinsam aus – dann wird eine spezielle „Hetero“-Bar ausgewählt und zum L-ToF-Treff des Monats erkoren. Seit 10 Jahren organisiert Franca diese Treffs in Frankfurt; zum Jubiläum gibt’s eine Party und das GAB Magazin hat Franca interviewt

Ist das Treffen in „Hetero“-Kneipen heute immer noch eine „Besonderheit“ im Vergleich zu den früheren Jahren?

Ja, selbstverständlich! Das Treffen in „unbekannten“, neuen Lokalen hat nichts an der ursprünglichen Attraktivität verloren, zumal wir uns ja auch um die Vorstellung von Neueröffnungen bemühen und dadurch querbeet in das Frankfurter Café-, Bar- und Restaurant-Leben eintauchen. Unsere Frauen, ebenfalls eingefleischte Frankfurterinnen, entdecken dadurch die Stadt immer wieder aus einem neuen Blickwinkel.

Wie kann man als „Neuling“ zu euch stoßen?

Ich habe von Beginn an eine Homepage wie auch eine Facebook-Gruppe als Info-Plattform installiert, so dass sich über die Jahre eine stattliche Anzahl an Interessentinnen und Stammkundinnen zusammengefunden hat. Eine Folge meiner langjährigen Arbeit ist ferner die Vernetzung mit diversen Frauenseiten, so dass auch über diese Quellen „Neulinge“ von uns Kenntnis erhalten.

Zum Jubiläum gibt es ein Party-Special in der Galerie Familie Montez – was habt ihr geplant?

Da die Location an sich bereits ein Highlight darstellt, habe ich entschieden, den Sommertag einfach draußen mit Lounge- und Chill-Musik anzubieten, was zu späterer Stunde mit DJane Andilicious in Partymusik übergehen wird. Geplant ist außerdem ein kleines, musikalisches Special, was ich aber noch nicht verraten möchte. Im letzten Jahr haben mich die L-ToF-Gemeinde mit einem Wagen zur CSD-Demo überrascht den sie mit Hilfe von Spenden organisiert haben. Ich war überwältigt von dieser ehrlichen Dankbarkeit! Nun möchte ich mich dieses Jahr bei den treuen L-ToF Ladies bedanken und organisiere selbst einen Wagen zur CSD-Demo. Das wird dann mein 10-Jahre-Ladies-Takeover-Friday-Geschenk an die Gäste. Es sind alle herzlich eingeladen, mit uns an der CSD-Parade teilzunehmen!

9.6., Ladies-ToF bei Familie Montez in der Honsellbrücke, Honsellstr. 7, Frankfurt, 20 Uhr, www.ladies-lounge.org,www.facebook.com/LadiesToF/