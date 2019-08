10 Jahre Café Karussell

× Erweitern Foto: bjö Michael Holy

Im Herbst 2009 wurde das Café Karussell, der Treff für schwule Männer über 60, ins Leben gerufen. Initiiert von der Selbsthilfegruppe 40Plus, der städtischen Alten- und Behindertenpflege „Frankfurter Verband“ und dem Switchboard, war von Anfang an klar, dass das Café Karussell kein Kaffeekränzchen werden sollte: Michael Holy wurde als Leiter gewonnen, der mit viel Kreativität, Einsatz und Fantasie für die zwei monatlichen Termine jeweils thematische Schwerpunkte setzte, interessante Tallk-Gäste einlud, Vorträge in Wort und Bild hielt und somit insgesamt 236 Café Karussell-Veranstaltungen auf die Beine stellte. Am 3.9. gibt es einen ersten offiziellen Geburtstags-Festakt zum 10-jährigen Bestehen, zu dem es Lob- und Dankesreden gibt und viele Ehrengäste erwartet werden, unter anderem Frankfurts Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld. Für Musik. Getränke und Speisen ist ebenfalls gesorgt. Herzlichen Glückwunsch!

3.9., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 15:30 Uhr (Café ab 14:30 Uhr geöffnet), www.switchboard-ffm.de