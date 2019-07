1. Dyke* March Rhein-Main

× Erweitern Dyke March

2019 wird es am Freitag vor der CSD-Demo in Frankfurt zum ersten Mal einen Dyke* March Rhein-Main geben – fröhlich, laut und bunt geht’s hier vor allem um lesbische und queere, frauenliebende, und genderqueere Sichtbarkeit: „Wir wollen die Straße als Plattform für unsere Interessen und politischen Forderungen nutzen“, heißt es vom Orga-Team Tina und Simone; Beide freuen sich ausdrücklich auch über zusätzliche Unterstützung durch Menschen, die sich nicht als ‚Dyke’ definieren oder fühlen. „Wir haben beide lange in Berlin gelebt und sind quasi mit dem Berliner Dyke* March aufgewachsen“, erzählt Simone. „Da es bislang in Frankfurt keinen gibt, haben wir beschlossen, das in die Hand zu nehmen“. Derzeit sind die beiden noch auf der Suche nach Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die sich als Ordner oder Ordnerin oder ganz einfach als Ideengeber und -geberin engagieren möchten. Ansonsten gilt: Banner, Plakate, gute Sprüche, Kostüme, Instrumente, Musik – alles kann zum Dyke*-March mitgebracht werden. Die Route startet am Römerberg und endet nach zwei Stunden auf dem CSD Festplatz Konstablerwache.

19.7., Römerberg, 19 Uhr, mehr Infos bei Facebook unter Dyke-March-Rhein-Main oder über dykemarch.rheinmain@gmail.com