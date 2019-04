Urlaub im Baumwipfel

× Erweitern Foto: TUI SENSIMAR TUI SENSIMAR My Arbor

Pauschalurlaub mal anders: „Adults only“-Hotels bieten genau das Erlebnis, das sich Paare im Urlaub wünschen – ohne Familienprogramm, dafür mit einem breit gefächerten Wohlfühlangebot. Natürlich immer mit dem gewissen Etwas: Da kann man schon mal in Baumwipfeln wohnen oder in einer Segelboot-Kajüte übernachten!

Sich zu zweit eine Auszeit vom Alltag gönnen, mit Wellness, Sport, feiner Küche und lockerem Abendprogramm verwöhnen lassen und unter dem Motto „alles kann, nichts muss“ ein bisschen Luxus im Urlaub genießen: Genau darauf zielt der Reisetrend der „Adults only“-Hotels ab.

Ein Trend, der boomt: Das Reiseunternehmen TUI zum Beispiel bietet unter dem Titel „TUI SENSIMAR“ weltweit 45 „Adults only“-Hotels und -Resorts mit entsprechendem Freizeitprogramm an, das sich vor allem an Paare ab 18 Jahren richtet.

Lage und Architektur der verschiedenen Hotels und Resorts von TUI SENSIMAR sind allesamt außergewöhnlich: Auf Korfu wohnt man zum Beispiel in einem duftenden Zypressen- und Eukalyptushain, der sich an den Küstenfelsen schmiegt. Oder wie wär’s mit einer achttägigen Fahrt durch die türkische Ägäis auf einem Zweimaster mit Unterbringung in der Schiffskajüte?

Ganz besonders spektakulär ist das Boutique-Hotel TUI SENSIMAR My Arbor in der Nähe von Brixen in Südtirol: Auf Stelzen gebaut wohnt man hier in einem luxuriösen Hotel zwischen Baumwipfeln und genießt von der Dachterrasse oder von den Balkonen aus einen atemberaubenden Panoramablick übers Eisacktal. Durchatmen, wohlfühlen – so geht Urlaub zu Zweit!

Mehr Infos im TUI-Reisebüro, Kaiserstr. 22, Frankfurt, www.tui-reisebuero.de/frankfurt1