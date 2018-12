Safety first

× Erweitern Foto: bjö Safety

Moderne Zahlungsmittel wie Kredit- und EC-Karten, kontaktloses Bezahlen per Chipkarte oder der neue Personalausweis sorgen nicht nur für Annehmlichkeiten im Alltag: So bequem sie sind, bergen sie auch Sicherheitsrisiken, denn mit oftmals nur wenig technischem Aufwand sind sie auch von Dritten auslesbar – und schnell können persönliche Daten in falsche Hände geraten.

Wem das zu riskant erscheint, kann seine Karten aber ebenso einfach gegen heimliches Auslesen sichern: Schutz bieten Metallgehäuse oder eine spezielle Membranfolie, die in Börsen oder Schubern eingearbeitet ist.

Die Frankfurter Firma Dotzert ist nicht nur für ihre große Auswahl an Schneidwerkzeugen jeglicher Art bekannt, sondern auch für ihre Abteilung Sicherheit. Unter dem Stichwort „Data Safe“ gibt es hier Geldbörsen, Schuber oder Lederetuis jeglichen Stils und in verschiedenen Farben, um alle Karten auslesesicher mit sich zu führen. Besonders hübsch sind die kleinen, bunten Smart-Wallets aus Aluminium von Ögon, in denen gleich mehrere Karten sicher verstaut werden können. Das Team von Dotzert kennt sich aus und berät gerne!

gesehen bei Waffen Dotzert Müller, Töngesgasse 21, Frankfurt, www.Dotzert.de