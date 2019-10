Rosen Apotheke: Bestens versorgt

× Erweitern Foto: Rosen Apotheke Frankfurt Rosen Apotheke

Die Frankfurter Rosen Apotheke kann auf eine feine Tradition zurückblicken: Bereits 1826 wurde sie als „Apotheke zur Rose“ gegründet und ist damit eine der ältesten Apotheken Frankfurts – hier wurde die Rezeptur für die berühmten Isla-Moos-Pastillen entwickelt.

Heute ist die zentral in der Nähe des Rossmarkts gelegene Rosen Apotheke unter der Leitung des Ehepaars Baumann. Zusammen mit seinem Team legt es besonderen Wert auf kompetenten, persönlichen und freundlichen Service. Dazu gehören unter anderem die besonders langen Öffnungszeiten bis 21 Uhr sowie die kostenfreie Lieferung von Medikamenten nach Hause oder an den Arbeitsplatz – schnell und diskret auch nach Feierabend. „Dafür nehmen wir uns die Zeit“, erklärt Beate Hiromi Baumann. „Und wir sorgen dafür, dass alle Anfragen schnell und zügig erledigt werden“.

Im Labor im Basement der Apotheke können individuell verschriebene Salben, Kapseln oder Lösungen hergestellt werden und es gibt eine große Auswahl an Impfstoffen, aber auch Medikament-Alternativen werden recherchiert und in besonderen Fällen das passende Medikament aus dem Ausland importiert, falls es in Deutschland Lieferschwierigkeiten gibt. Durch die Nähe zu vielen HIV-Schwerpunktpraxen ist die Rosen-Apotheke außerdem eine HIV- und STI-Schwerpunktapotheke. Klingt alles nach einem richtig guten Servicepaket!

Rosen Apotheke, Am Salzhaus 3 – 5, Frankfurt, Mo bis Fr 8 – 21 Uhr, www.rosenapotheke-frankfurt.de