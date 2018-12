RAW Men’s Lifestyle- & Fetisch-Store: Angeschmiegt

× Erweitern Foto: RAW RAW-Armband

Das schicke Lederarmband von Mister B. Es ist handgefertigt aus weichem Leder und schmiegt sich angenehm ums Handgelenk – und kann noch mehr: Mit einem Fach auf der Innenseite und einem verdeckten Reißverschluss ist es außerdem eine unauffällige wie praktische Geldbörse. Erhältlich ist es in markantem schwarz oder mit Farbstreifen in weiß, blau, gelb, rot oder grau. Erhältlich bei RAW, dem Fetisch- und Lifestyle-Store in Frankfurt. Vormerken kann man sich außerdem schon mal den 12.1.2019: Dann holt RAW die internationale Fetisch-Party DAMAGE von Mister B nach Frankfurt. Mehr dazu gibt’s in der kommenden Ausgabe des GAB Magazins.

RAW Men’s Lifestyle- & Fetisch-Store, Brückenstr. 36, Frankfurt, www.rawonline.de