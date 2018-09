Radschlag Frankfurt: Die Königsklasse

× Erweitern Foto: bjö Radschlag Radschlag im Nordend

Immer mehr Städter steigen auf’s Rad um – das ist nicht nur umweltbewusst, sondern auch praktisch. Man ist an der frischen Luft und außerdem macht Radfahren Spaß, besonders mit einem gutem Rad. Das weiß auch Christian Schuster. Zusammen mit seinem Kollegen Matthias Vogel hat er vor gut einem Jahr den Fahrrad-Laden „Radschlag“ samt Werkstatt im Frankfurter Nordend übernommen.

Mit seiner jahrelangen Berufserfahrung in der Branche bringt das junge, siebenköpfige Team nun frischen Wind ins Traditionsgeschäft. Radschlag ist Mitglied im Branchenverband Service und Fahrrad VSF und setzt bereits seit den 80ern auf Ökologie. Vor allem ist Radschlag für seine frei konfigurierbaren und qualitativ hochwertigen Stahl-Fahrräder bekannt. Das soll auch weiterhin so bleiben: „Stahlräder sind nicht nur robuster als Aluräder, sondern bieten auch mehr Fahrkomfort“, erklärt Christian Schuster. Mit ihren schmalen Rohren sind sie außerdem ziemlich schick. Für das individuell passende Rad kann man bei Radschlag nicht nur die Basics auswählen, sondern aus einem ganzen Sortiment von Rahmen, Lenkstangen, Sätteln, Gepäckträgern und weiteren Ausstattungsdetails schöpfen. Ein Rad in Pink oder Kupfer-Optik mit edlem Ledersattel? Kein Problem! Das Radschlag-Team berät bei allen Details, bevor der Entwurf vom Hersteller Böttcher montiert wird. Eine Auswahl von Böttcher-Rädern kann man auch vor Ort testen, um die Vorzüge bestimmter Bremsen oder ähnlicher Details praktisch zu erfahren.

× Erweitern Foto: Patria Radschlag Roadster von Patria

Noch exklusiver sind die komplett maßgefertigten Räder inklusive individuell gestalteter Rahmen vom Hersteller Patria. Dafür werden in einer umfangreichen ergonomischen Beratung alle Komponenten auf dem sogenannten „Velo-Checker“ ausgemessen – das ist dann die Königsklasse!

Die Möglichkeit der freien Konfiguration bietet Radschlag im Übrigen auch für E-Bikes und Kinderräder. Für den Alltags-Radler mit schmalem Geldbeutel, der vielleicht nur mal am Wochenende unterwegs ist, bietet Radschlag außerdem eine Auswahl an Victoria-Alu-Rädern, die qualitativ natürlich auch einwandfrei sind. Checkt das Angebot der Radschlag-Profis! *bjö

Radschlag, Hallgartenstr. 56, Frankfurt, www.radschlag.de, Beispiele für individuell gefertigte Räder gibt es auch im Instagram-Blog radschlag.fahrrad.frankfurt