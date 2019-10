× Erweitern Foto: pexels.com, gemeinfrei Optiker

Das Familienunternehmen von Carl Müller wurde bereits 1900 in Mainz gegründet – und genauso engagiert wie der Gründer zeigt sich auch die inzwischen vierte Optiker-Generation mit den Geschwistern Daniela und Patricia Kupferschmidt an der Spitze. Das dreistöckige Ladengeschäft im Frankfurter Steinweggilt heute als eines der führenden Fachgeschäfte in Frankfurt und dem Rhein-Main Gebiet.

Kein Wunder, denn hier findet man alles, was zum guten Sehen gehört: Neben Brillen und Sonnenbrillen von internationalen Modelabels und renommierten Optiker-Manufakturen sowie einer großen Kontaktlinsenabteilung – auch für Spezialkontaktlinsen – findet sich hier auch eine breite Auswahl an vergrößernden Sehhilfen und sogar Fern- und Operngläser.

Die fachgerechte Beratung durch das qualifizierte Team aus Optikermeistern, Optometristen und Kontaktlinsenspezialisten ist hier ebenso wichtig wie der Service am Kunden: Zum Beispiel das „Rundum-Sorglos-Paket“ für Kontaktlinsenträger, das unter anderem die pünktliche Lieferung der Tages- oder Monatslinsen nach Hause beinhaltet, oder den kostenlosen Ersatz bei Bruch oder Verlust sowie alle sechs Monate einen kostenlosen Augen- und Kontaktlinsencheck.

In diesem Zusammenhang nicht zu vergessen ist die optometrische Abteilung, in der nicht nur Sehschärfe und Dioptrienzahlen festgestellt werden, sondern vor allem die Augengesundheit im Mittelpunkt steht: Durch regelmäßige Screeningtests lassen sich frühzeitig Auffälligkeiten im Auge erkennen um Augenkrankheiten vorzubeugen und gegebenenfalls rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Mit anderen Worten: Beim Optiker Carl Müller wird Service besonders groß geschrieben!

Optiker Carl Müller, Steinweg 12, Frankfurt, www.optikermueller.com