Möbel + Design: Flexibler Lounger

× Erweitern Foto: SIGNET Flexibler Lounger

Ein echter Tipp für Schlaf- und Funktionssofas ist der Bockenheimer Stadtteil-Möbelladen „Möbel + Design“, der seit über 15 Jahren Fachhändler für Sitzmöbel der Firma SIGNET ist. Für Inhaberin Uschi Susan und ihr Team ist das SIGNET-Highlight dieser Saison „Chimba“, das neueste Funktionssofa aus dem Programm des fränkischen Möbelherstellers. Mit den in drei verschiedenen Positionen verstellbaren ergonomischen Rücken- und Armstützen lässt sich das Sofa mühelos in eine Chaiselongue mit integrierter Fußablage verwandeln – und das sogar für jeden Sitzplatz einzeln. Bei so viel Flexibilität ist ausgezeichneter Sitzkomfort Dank der weichen Polsterung und qualitativ hochwertigen Verarbeitung in allen Entspannungslagen garantiert. Auch bei den Farben und Bezügen gibt Chimba maximale Flexibilität; das Sofa gibt es als Zwei-oder Dreisitzer und als Sitzgruppe.

Bei Möbel + Design gibt’s noch mehr zu entdecken: Außergewöhnliche Wanddekorationen mit den super Fotodrucken der Firma IXXI, oder die Textilien der Firma Pichler, deren „Leinen im Used Look“ sogar einen Designpreis erhalten hat. Inzwischen schon beliebte Klassiker sind die farbenfrohen Gartenmöbel der französischen Firma FERMOB; jetzt zum Sommer-Saisonende kann man bei Möbel + Design das ein oder andere Schnäppchen ergattern.

Möbel + Design, Leipziger Str. 5 (Bockenheimer Ladengalerie), Frankfurt, www.moebel-design-frankfurt.de